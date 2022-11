Renault z novim programom za digitalizacijo proizvodnje

Pariz, 15. novembra - Francoski proizvajalec avtomobilov Renault je uvedel nov program za digitalizacijo celotnega proizvodnega procesa, od prvih skic do končnega izdelka. V skupini pričakujejo, da bodo s pomočjo industrijskega okolja Metaverse do leta 2025 prihranili 320 milijonov evrov, skrajšali dobavne roke vozil in razpolovili ogljični odtis proizvodnje vozil.