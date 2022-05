Na konferenci na Brdu o ukrepih za zaščito občin in podjetij pred kibernetskimi napadi

Kranj, 10. maja - Regionalna razvojna agencije Gorenjske - BSC Kranj in Mestna občina Kranj sta danes na Brdu pri Kranju pripravili konferenci o kibernetski varnosti. Kot so opozorili strokovnjaki, so tako kot podjetja tudi občine tarče kibernetskih napadov. Ključno je, da pripravijo strategijo kibernetske varnosti, pomembno je tudi osveščanje in sodelovanje.