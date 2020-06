Slovenske šole in vrtci količino zavržene hrane zmanjšali za 35 odstotkov

Ljubljana, 23. junija - V projektu Hrana ni za tjavendan Ekošole in Lidla Slovenije je letos sodelovalo več kot 5000 otrok in 370 mentorjev iz 94 šol iz vse Slovenije. Z raznolikimi aktivnostmi so nadaljevali tudi med epidemijo covida-19. Količino zavržene hrane so v povprečju zmanjšali za 35 odstotkov, nekatere ustanove pa so to uspele zmanjšati celo do 90 odstotkov.