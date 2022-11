Kandidati SLS osvojili največ županskih mest, največ občinskih svetnikov iz SDS

Ljubljana, 21. novembra - V nedeljskem prvem krogu županskih volitev so po delnih neuradnih izidih največ županskih mest osvojili kandidati SLS, in sicer 13. Več kot sto izvoljenih županov je sicer kandidiralo s podpisi volivcev. Na volitvah v občinske oziroma mestne svete pa je med posameznimi strankami največ glasov in s tem skoraj 500 mandatov osvojila SDS.