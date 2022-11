Fajonova meni, da bodo na lokalnih volitvah zadržali število svojih županov

Ljubljana, 18. novembra - Predsednica SD Tanja Fajon pred nedeljskimi lokalnimi volitvami meni, da bodo zadržali število svojih županov v večjih občinah in dobili kakšno občino več. Verjame, da bodo obdržali tudi veliko število svetnic in svetnikov, je dejala na novinarski konferenci. Ob tem je pozvala k udeležbi na lokalnih volitvah in h glasovanju na referendumih.