EU bo zagotovila do dva milijona odmerkov cepiv proti opičjim kozam

Bruselj, 18. novembra - Organ Evropske komisije za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera) je danes s podjetjem Bavarian Nordic podpisal okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu za dobavo do dveh milijonov odmerkov cepiva proti opičjim kozam v letih 2023 in 2024. Prvi odmerki naj bi bili dobavljeni v drugem četrtletju prihodnjega leta.