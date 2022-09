EU kupila prek 10.000 ciklov zdravljenja opičjih koz

Bruselj, 26. septembra - Evropska komisija je danes zagotovila več kot 10.000 ciklov zdravljenja opičjih koz z zdravilom tekovirimat. To javno naročilo financira Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), prek mehanizma rescEU pa bo usmerjeno v države članice, ki ga potrebujejo za zdravljenje pacientov, so sporočili v Bruslju.