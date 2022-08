V Evropi število primerov opičjih koz narašča, cepiva ponekod zmanjkuje

Bruselj, 10. avgusta - Število primerov okužb z opičjimi kozami v Evropi še naprej narašča, vendar v nekaterih državah cepiva proti tej bolezni ni dovolj oziroma zaloge kopnijo. Evropska komisija je naročila več kot 163.000 doz cepiva proti opičjim kozam, vendar pa so nekatere članice EU, denimo Francija, pohitele in tudi same nabavile večje količine cepiva.