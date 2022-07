WHO izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju

Ženeva, 23. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, je sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal je, da je tveganje po vsem svetu zmerno, razen v Evropi, kjer je visoko. Po zadnjih podatkih WHO so v 75 državah potrdili 16.000 primerov okužb in pet smrti.