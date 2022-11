Letošnji evropski teden zmanjševanja odpadkov s poudarkom na zmanjševanju tekstilnih odpadkov

Ljubljana, 17. novembra - Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki poteka pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS in ministrstva za okolje, letos v luči cilja zmanjševanja odpadkov poudarek daje odpadnemu tekstilu in njegovi ponovni uporabi. V sklopu tedna se bo zvrstilo kar 88 različnih akcij, so organizatorji navedli na današnji novinarski konferenci.