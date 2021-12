Nevladne organizacije s pobudo za znižanje davčne stopnje za sektor ponovne rabe

Ljubljana, 21. decembra - Organizacije Focus, Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in socialno podjetje Knof so pripravile pobudo za znižanje davčne stopnje za sektor ponovne rabe. Prepričane so, da bi sektor s to pobudo dobil večji zagon, s tem pa prispeval h krepitvi lokalnega gospodarstva, manjši porabi naravnih virov in zmanjšanju količine odpadkov.