V Mariboru Teden eko mode

Maribor, 31. marca - Z današnjim odprtjem razstave Čez sedem let vse prav pride se v Mariboru začenja Teden eko mode, ki ga pripravljajo Mladi za podnebno pravičnost v sodelovanju s kulturnim centrom GT22. Z njim želijo opozoriti na okoljsko in družbeno nepravične modne prakse in številne negativne posledice teh.