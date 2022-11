EU uvedla dodatne sankcije proti Iranu, tudi proti notranjemu ministru

Bruselj, 14. novembra - Zunanji ministri Evropske unije so danes uvedli dodatne sankcije proti Iranu zaradi smrti 22-letne Mahse Amini in nasilnega zatiranja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti v policijskem pridržanju. Na seznam sankcioniranih so dodali 29 posameznikov, med njimi notranjega ministra Ahmada Vahidija, in tri pravne osebe, so sporočili s Sveta EU.