EU uvedla sankcije proti Iranu zaradi smrti Aminijeve in zatrtja protestov

Luxembourg, 17. oktobra - Zunanji ministri EU so se danes dogovorili o uvedbi sankcij proti Iranu zaradi smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju in nasilnega zatrtja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti. Na seznam sankcioniranih so dodali 11 posameznikov in štiri pravne osebe, so sporočili iz Sveta EU.