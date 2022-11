Iran obsodil nediplomatski odnos Nemčije in svari pred poskusi destabilizacije

Teheran, 10. novembra - Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahijan je danes obsodil po njegovem mnenju provokativen in nediplomatski odnos nemških oblasti, potem ko so te bile kritične do nasilnega zatrtja protestov v državi. V luči protestov pa je Teheran posvaril svoje sosede, vključno s Savdsko Arabijo, da se bo maščeval proti vsakršnim poskusom destabilizacije.