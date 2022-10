EU zavrača iranske sankcije proti evroposlancem, Zver za strožjo politiko proti Iranu

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 27. oktobra - Potem ko je Iran v sredo uvedel sankcije proti več pravnim osebam in posameznikom iz EU, tudi slovenskemu evroposlancu Milanu Zveru (EPP/SDS), so danes to odločitev v uniji zavrnili kot politično motivirano. Zver jo je označil za absurdno in EU pozval k strožji politiki proti Teheranu, vključno z bolj konkretnimi sankcijami.