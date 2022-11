Bruselj z mednarodnimi finančnimi partnerji zbral milijardo evrov za solidarnostne pasove z Ukrajino

Bruselj, 11. novembra - Evropska komisija je z več mednarodnimi finančnimi partnerji zbrala milijardo evrov za krepitev solidarnostnih pasov med EU in Ukrajino. Ti pasovi so namenjeni tako nadaljevanju ukrajinskega kmetijskega izvoza kot tudi uvozu in izvozu ostalih dobrin ter humanitarne pomoči, so danes sporočili iz Bruslja.