Komisar Lenarčič: Rusija povzroča krize, Evropa lajša učinke

pogovarjal se je dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

New York, 21. septembra - Rusija je z napadom na Ukrajino poslabšala globalno humanitarno krizo, ki jo skuša EU olajšati, Moskva pa skuša za težave kriviti Zahod oziroma sankcije, ki so bile uvedene zaradi vojne, je v torek v New Yorku za STA povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.