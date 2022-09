Ministrica Šinko za redno spremljanje kmetijskih trgov v luči vojne v Ukrajini

Bruselj, 26. septembra - Ministri za kmetijstvo članic EU so danes v Bruslju razpravljali o stanju kmetijske proizvodnje v Ukrajini in razmerah na agroživilskih trgih. Poudarili so pomen solidarnostnih pasov, prek katerih Ukrajina izvaža žito in kmetijske izdelke. Slovenska ministrica Irena Šinko pa se je ob tem zavzela za redno spremljanje razmer na kmetijskih trgih.