Vrh EU pozval Rusijo, naj preneha blokirati ukrajinska pristanišča

Bruselj, 31. maja - Voditelji držav članic Evropske unije so danes Rusijo pozvali, naj preneha blokirati ukrajinska pristanišča v Črnem morju in omogoči izvoz prehranskih izdelkov. Zavzeli so se za pospešitev vzpostavljanja t. i. solidarnostnih pasov, katerih namen je olajšati izvoz iz Ukrajine.