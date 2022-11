Voznik začetnik zaradi prehitre vožnje ob vozniško dovoljenje

Maribor, 11. novembra - Policisti so v sredo zvečer v Selnici ob Dravi na odseku ceste, kjer je najvišja dovoljena hitrost 50 kilometrov na uro, ustavili voznika začetnika, ki je z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 120 kilometrov na uro. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.