Danes goduje sv. Martin - zaščitnik vinarjev

Maribor/Ptuj, 11. novembra - Vinogradniki in vinarji danes zaznamujejo martinovo, zanje prazničen čas, ko se vegetacijska doba umiri in gre narava počasi proti zimskemu počitku. Na ta dan za družinskimi mizami in na različnih martinovanjih po Sloveniji postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.