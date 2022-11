Valicon: Narašča zaupanje v politične institucije, policijo in vojsko, pada pa zaupanje v trgovine, banke in opozicijo

Ljubljana, 9. novembra - V javnosti narašča zaupanje v ključne politične institucije, policijo in vojsko ter pada zaupanje v trgovine, zdravstvo, banke in stranke opozicije, v meritvi javnega mnenja ugotavlja agencija Valicon. Med poklici je opaznejši padec zaupanja v umetnike, rast beležijo policisti, uradniki in vladni ministri.