V prometni nesreči med Ribnico in Kočevjem umrl voznik osebnega vozila

Ribnica, 9. novembra - Na glavni cesti med Ribnico in Kočevjem se je danes okoli 11.20 zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki osebnega in tovornega vozila ter avtobusa. Voznik osebnega vozila je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, voznika avtobusa in še ena potnica pa sta se lažje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.