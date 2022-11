Pred dnevom slovenskega znakovnega jezika opozorili na pomanjkanje sistemskega razvoja

Ljubljana, 11. novembra - Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika, 14. novembru, je državni svet v sodelovanju z zvezo društev gluhih in naglušnih in združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik pripravil posvet z naslovom 20 let zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Čeprav je veliko narejenega na tem področju, manjka sistemski razvoj, so izpostavili.