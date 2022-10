Stavka v Franciji povzroča motnje v javnem prometu

Pariz, 18. oktobra - Več francoskih sindikatov je danes uresničilo napovedi in se pridružilo stavki, do katere je prišlo na pobudo delavcev v naftnih rafinerijah in skladiščih, ki so neuspešni v pogajanjih za višje plače. Posledice stavke so v jutranjih konicah občutili predvsem uporabniki javnega potniškega prometa zaradi daljših potovalnih časov in nepopisne gneče.