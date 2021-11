Ob mesecu zdravja moških opozorilo, da je v Sloveniji premalo urologov

Novo mesto, 3. novembra - V Splošni bolnišnici Novo mesto so predstavniki te ustanove, Društva uroloških bolnikov Slovenije in mednarodnega gibanja Movember v Sloveniji ob mesecu zdravja moških danes opozorili, da je v državi premalo urologov, čakanje na urološke preglede pa je nedopustno dolgo. Hkrati so poudarili pomen ozaveščanja o raku na prostati.