Ob letošnjem Movembru tudi o pomembni vlogi žensk za zdravje moških

Ljubljana, 16. novembra - Zdravstvena stroka je ob letošnjem novembru, ki je že vrsto let razglašen za Movember in namenjen ozaveščanju o zdravju moških, predvsem opozarjanju o raku mod in prostate, opozorila na pomembno vlogo žensk, ki so marsikdaj tudi steber zdravja moških. V Sloveniji letno za rakom prostate, ki je najpogostejši rak moških, umre okoli 400 bolnikov.