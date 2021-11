Z donacijo 10.000 evrov onkološko društvo OnkoMan nadaljuje ozaveščanje o raku pri moških

Ljubljana, 30. novembra - November oziroma movember je namenjen ozaveščanju o raku prostate in mod. Telekom Slovenije in Xiaomi sta v novembru pripravila posebno prodajno akcijo dveh mobitelov, ob zaključku akcije pa sta donacijo v višini 10.000 evrov namenila slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan, so sporočili iz Telekoma Slovenije.