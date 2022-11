EU uvedla nove sankcije proti vojaški hunti v Mjanmaru

Bruselj, 8. novembra - Svet EU je danes naznanil nov paket sankcij proti uradnikom v Mjanmaru, ki so povezani z vladajočo vojaško hunto, ki je v državi oblast prevzela leta 2021. Na seznam so dodali en poslovni subjekt in 19 posameznikov, med katerimi sta tudi minister za investicije in gospodarske odnose Kan Zaw ter predsednik vrhovnega sodišča Htun Htun Oo.