EU in ZDA obsodile usmrtitve v Mjanmaru

Bruselj, 25. julija - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes ostro obsodil politično motivirane usmrtitve štirih aktivistov za demokracijo s strani mjanmarske hunte in jih označil za nov korak oblasti k popolni odpravi demokracije in pravne države, so sporočili v Bruslju. Usmrtitve je obsodil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken.