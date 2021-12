EU podpira embargo na orožje zaradi nasilja v Mjanmaru

Bruselj, 30. decembra - Evropska unija spričo stopnjevanja nasilja v Mjanmaru podpira mednarodni embargo na orožje in je pripravljena uvesti dodatne sankcije proti vojaškemu režimu v tej državi, je danes sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Povod za to so številni napadi na civiliste, v zadnjem takem so bili ubiti tudi ženske in otroci.