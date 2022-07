Mjanmarska vojaška hunta usmrtila štiri borce za demokracijo

Naypyitaw/Ženeva, 25. julija - Mjanmarska vojaška hunta je danes sporočila, da je usmrtila štiri aktiviste za demokracijo, ker so sodelovali v "terorističnih dejanjih". To so prve usmrtitve v tej državi po več kot treh desetletjih. Mjanmarska vlada narodne enotnosti v izgnanstvu je usmrtitve obsodila in mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju.