Delu zaposlenih v javnem sektorju bodo danes izplačane višje plače

Ljubljana, 10. novembra - Del zaposlenih v javnem sektorju bo danes dobil izplačane oktobrske plače, pri katerih bodo prvič občutili povišanja iz dogovora, ki so ga vlada in sindikati podpisali pred mesecem dni. Osnovne plače so se povišale za 4,5 odstotka, višje je nadomestilo za prehrano, delu zaposlenih pripada še poračun do višjega regresa.