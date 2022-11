Starbucks s 50-odstotnim padcem dobička, delnice vseeno navzgor

New York, 4. novembra - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v tretjem četrtletju utrpela 50-odstotni padec čistega dobička v primerjavi s tretjim četrtletjem lani. Vseeno so se njene delnice podražile, saj so prihodki narasli nad pričakovanji, dobiček brez enkratnih stroškov pa je prav tako presegel pričakovanja.