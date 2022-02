Starbucks kljub rasti dobička ni izpolnil pričakovanja Wall Streeta

New York, 2. februarja - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v zadnjem četrtletju lanskega leta, ki za podjetje predstavlja prvo četrtletje novega poslovnega leta, povečala čisti dobiček. Na letni ravni se je okrepil za 31 odstotkov na 815,9 milijona dolarjev, delnice pa so vseeno pocenile, saj so analitiki Wall Streeta pričakovali več.