Starbucks v drugem četrtletju z rekordnimi prihodki

New York, 3. avgusta - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v drugem četrtletju letošnjega leta ustvarila rekordno visoke prihodke, in to kljub temu, da so bili lokali na Kitajskem večinoma zaprti zaradi strogih ukrepov proti pandemiji covida-19. Čisti dobiček je sicer v medletni primerjavi padel za 21 odstotkov na 912,9 milijona dolarjev.