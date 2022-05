Starbucks v prvem četrtletju izboljšal poslovanje

New York, 4. maja - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v prvem četrtletju letos izboljšala poslovanje. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je dobiček družbe okrepil za 2,3 odstotka na 674,5 milijona dolarjev, prihodki pa so se zvišali za 14,5 odstotka na 7,6 milijarde dolarjev, so sporočili iz družbe.