Zaključuje se energetska prenova planinskih koč

Ljubljana, 3. novembra - Z začetkom novembra se končuje pretežni del projektov, izbranih na podlagi razpisa za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč iz leta 2021. Skupno je bilo med 25 projektov razdeljenih pet milijonov evrov, glavnina naložb pa je bila izvedena v letošnjem poletnem in jesenskem času, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.