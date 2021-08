Za obnovo ali energetsko sanacijo 21 planinskih koč 3,9 milijona evrov

Ljubljana, 25. avgusta - Država se je odločila projektom obnove in energetske sanacije 21 planinskih koč nameniti 3,9 milijona evrov sredstev podpore. Takšen je rezultat prvega odpiranja vlog, ki so prispele na aprila objavljeni javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Še eno odpiranje vlog bo 1. oktobra.