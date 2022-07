Na Kopah s smelimi načrti za gradnjo dodatnih nastanitev in druge infrastrukture

Slovenj Gradec, 5. julija - Po uspešni zimski smučarski sezoni so tudi na Kopah že zakorakali v poletno. Ob predstavitvi dogajanja je podjetje Vabo danes razkrilo tudi nekaj smelih načrtov za izgradnjo dodatnih nastanitev in vlaganj v žičniško in drugo infrastrukturo. Kljub trenutno dobri zasedenosti postelj opažajo padec rezervacij glede na lani, skrbijo jih podražitve.