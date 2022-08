Podražitve otežujejo tudi sanacijo pogorelih planinskih koč

pripravila Tinkara Zupan

Celje/Mozirje/Slovenska Bistrica/Ljubljana, 7. avgusta - Planinska društva je v minulih letih pretresel niz požarov v planinskih kočah. Dve izmed štirih pogorelih koč bosta kmalu nadomestili novi, ki so ju na Okrešlju in Golteh začeli graditi lani, soočajo pa se s podaljšanjem in podražitvami del. Koča na Korošici bo morala na prenovo nekoliko počakati, za Dom na Osankarici pa še ni rešitve.