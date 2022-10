Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Rusija za dokaz ukrajinskih namer o uporabi umazane bombe uporabila fotografijo, posneto v Sloveniji, in o odzivu slovenske vlade na uporabo te fotografije. Pisale so še o tem, da je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač mnenja, da napadi na aktiviste niso naključje.