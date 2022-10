Finance o pomenu lokalnih volitev (27. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Borut Hočevar v komentarju Zakaj je župan pomembnejši od predsednika države piše o tem, da so za lokalne volitve za vse, ki dajejo praktičnim vprašanjem prednost pred ideologijo in strankarsko politiko, bolj pomembne kot predsedniške volitve. Na lokalnih volitvah se namreč odloča o reševanju problemov, kot so prometne in komunalne težave.