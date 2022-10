Večer o dogajanju na energetskih trgih (27. 10.)

Maribor, 26. oktobra - Timotej Milanov v komentarju Energija in oblast piše o potezah slovenske politike v boju z energetsko krizo. Pravilen pristop vidi v skupnem nastopu držav članic Evropske unije, pozdravlja strateško sodelovanje Slovenije in Alžirije in opozarja na nevarnost korupcije in klientelizma zaradi premierjevega vpliva in povezav v svetu energetike.