Dnevnik o napadu na Niko Kovač (27. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju S pestmi nad argumente piše, da skrajna desnica svojih stališč ne more razumsko utemeljiti, temveč jih nasilno vsiljuje. Natančno to po avtoričinem mnenju počne tudi SDS; zateka se k uporabi sile in hujskanja, širi sovražni govor, proizvaja sovražnike ter straši s sovražnim seksističnim govorom.