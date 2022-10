Na vrhu EU vendarle prišlo do preboja pri omejevanju cen plina v EU

pišeta Blaž Mohorčič in Vesna Rakovec Bernard

Bruselj, 21. oktobra - Voditelji EU so na zasedanju v Bruslju po večurnih pogajanjih vendarle dosegli dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, ki med drugim predvidevajo omejevanje cen plina. Slovenski premier Robert Golob je to označil za velikanski korak naprej. Voditelji so se obenem dogovorili, da bodo Ukrajini pomagali tudi v prihodnjem letu.