Odbor DZ podprl oprostitev plačila nadomestila uporabnikom Vogrščka

Ljubljana, 20. oktobra - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na današnji nujni seji podprli vladni predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022. Namakanje iz tega razvoda je bilo namreč zaradi sanacijskih del in kasneje suše letos zelo oteženo oz. onemogočeno.