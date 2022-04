Namakalni razvod Vogršček iz državne v občinsko last

Šempeter pri Gorici, 4. aprila - Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek ter župani občin Nova Gorica, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica so danes podpisali pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček na občine, župani pa ločeno še sporazum o sodelovanju pri tem projektu.