Zaposleni v gostinstvu in turizmu v oster boj za višje plače, možna tudi stavka

Ljubljana, 20. oktobra - V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) so danes izpostavili problematiko nizkih plač, pomanjkanja kadra, težkih pogojev dela in kršitev delovne zakonodaje v panogi. Zaradi slabih razmer so sprožili peticijo Za boljše plače in boljše delovne pogoje ter napovedali stopnjevanje aktivnosti. Pripravljeni so tudi stavkati.